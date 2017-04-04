Иван Белозерцев почтил память жертв теракта в Санкт-Петербурге

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04 апреля 2017, 18:59Общество
В Пензе почтили память жертв теракта в питерском метро. Напомним, накануне днем в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. По последним данным, в трагедии погибли 14 человек и более 50 пострадали.
Свои соболезнования родственникам жертв теракта выразили лидеры государств и представители российских властей. Слова поддержки высказал Иван Белозерцев.
«Шок, боль, горечь утраты – чувства, которые испытывает каждый житель Пензенской области в связи с взрывами в петербургском метро. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами» - цитирует губернатора сайт правительства региона.
В знак солидарности с жителями Санкт-Перетбурга пензенцы сегодня несли цветы к памятнику героям блокадного Ленинграда на Западной поляне. Во вторник у монумента прошла траурная церемония. Выразить сочувствие и поддержку собрались представители областной и городской властей. Многие пензенцы восприняли трагедию, как свою собственную.
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