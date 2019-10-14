Иван Белозерцев поблагодарил пензенцев за участие в субботнике

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14 октября 2019, 09:32Общество
14 октября в ходе совещания в правительстве губернатор Иван Белозерцев поблагодарил жителей Пензенской области за участие в субботнике.
«Месячник еще не закончился, предстоит много работы и пока позволяет погода нужно продолжать. В лесных массивах, вдоль дорог много мусора. Гнилые, погибшие деревья, которые валяются вдоль дороги, надо убирать»,- сказал губернатор.
По словам Ивана Белозерцева, ответственность за эту работу лежит на глав администраций районов. Он добавил, что листву, которую собрали во время субботника, нужно убрать в течение недели, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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