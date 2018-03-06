Иван Белозерцев огласил инвестиционное послание

Улучшить деловой климат в Пензенской области, сделать регион комфортным для ведения бизнеса и готовым к любым современным технологическим вызовам. Задачи на 2018 год перед профильными ведомствами и главами муниципалитетов поставил Иван Белозерцев. В областной филармонии губернатор огласил инвестиционное послание.

Прежде чем выслушать инвестиционное послание, предприниматели со всех районов области старались рассказать губернатору о своих бизнес-проектах. Помочь Иван Белозерцев пообещал не только предприятию из Малосердобинского района, где выращивают землянику итальянских сортов. Создать максимально комфортные условия для бизнеса в регионе на сегодня задача №1.

«Компаниям, попавшим в сложную, ситуацию нужно оказывать поддержку, мы стремимся к их сохранению, не толкая к ликвидации или банкротству», - сказал губернатор.

В зале областной филармонии собрались более 600 человек - это руководители территориальных управлений федеральных органов власти, главы муниципалитетов, руководители крупных предприятий и представители общественности. Зачитывая инвестиционное послание, губернатор отметил, что для открытия современных компаний, способных конкурировать на мировом рынке, нужно эффективнее работать с инвесторами.

«По старинке сегодня не получается. Меняйте систему своей работы и сотрудников администраций, будьте открытыми, делайте инвестору конкретные предложения, сопровождайте его на всем пути реализации проекта. Другого способа нормального развития у нас нет», - призвал Иван Белозерцев.

В 2017 году объем инвестиций, привлеченных в Пензенскую область, составил 72 с половиной миллиарда рублей. В 2018 году цифра снизиться не должна. В течение двух лет, по поручению главы региона, на территории каждого муниципального образования должен быть реализован, как минимум, один серьезный инвестиционный проект. Пока в области заключено девять инвестиционных соглашений.

Формализма в работе с малым и средним бизнесом быть не должно, уверен Иван Белозерцев. Сегодня в регионе - свыше 47 тысяч таких компаний. Только в 2017-м центром поддержки предпринимательства для желающих открыть свое дело было проведено более 350 образовательных семинаров с привлечением сертифицированных тренеров.

Увеличивать нужно и число компаний-экспортеров. Сегодня пензенскую продукцию поставляют в 79 стран мира. Для улучшения показателя в Пензе создадут торговый дом по продвижению местных товаров, прежде всего, зерновой группы. Значительные инвестиции направят на решение социальных задач. Одна из приоритетных - доступность качественной медицинской помощи.

«Мы начинаем строительство хирургического корпуса в Кузнецке и детской поликлиники в Нижнем Ломове. Возведем три новых ФАПа, продолжим капитальные ремонт учреждений здравоохранения областного и районного уровней», - сказал глава региона.

Кроме того, в 2018 году перед областью стоит задача, войти в федеральную программу, направленную на обновление детских поликлиник. Губернатор напомнил, что возможности, предлагаемые федеральным центром, нужно использовать по максимуму. Так, в 2017-м благодаря участию в госпрограммах в регион было привлечено почти 20 миллиардов рублей, это на 13% больше, чем в 2016 году. Этот объем планируется сохранить и в 2018-м.