Иван Белозерцев оценил разработки участников «TeenГрада»

В региональном училище олимпийского резерва завершился восьмой сезон летней школы «TeenГрад», которую прошли более 100 школьников из Пензы и области, а также Самары, Севастополя, Саратова и Тольятти.

Среди восьми проектов, которые подготовили ребята, - образовательные и экологические приложения, социальная сеть для владельцев животных, установка по переработке пластиковых бутылок в материал для 3D-печати. А один из аппаратов незаменим в ситуации, когда не хватает мелочи, к примеру, на мороженое или проезд.

«Автомат будет расположен, например, на остановках и позволит монетизировать вашу социальную жизнь. Вы подходите, ставите несколько лайков и оставляете комментариев под постом в сети Instagram. Бренд платит за рекламу, а вы получаете деньги за то, что выполняете заказ», - рассказала продукт-менеджер команды Robin Анна Краснова.

«Интересная идея. Мне даже в голову не могло прийти, если бы вы не рассказали об этом. Теперь понимаю, что есть люди, которые готовы платить таким образом», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Уникальные разработки удалось создать всего за десять дней. Столько продлился восьмой сезон летней школы «TeenГрад». Профильные лаборатории работали по нескольким направлениям: 3D моделирование, дизайн, видео, инженерия, SMM, менеджмент продуктов, радиоэлектроника и программирование.

Сразу 14 человек трудились над созданием электромодуля. Устройство позволит людям с ограниченными возможностями здоровья передвигаться быстро и без лишних усилий.

«Разработали механизм переходников, которые размещены где малые колеса. Нужно всего лишь установить переходники. Таким образом, можно перевозить в багажнике и коляску, и динамик», - рассказал инженер проекта Dynamic Carriage Сергей Митрофанов.

Кстати, устройство, которое по стоимости вышло в два раза дешевле европейских аналогов, - это не просто фантазия молодой команды. Новые эмоции от скорости испытает 21-летний Иван Уразов. Работать над проектом выпускники программы подготовки инновационных кадров «1000-list-nick» начали по его просьбе.

«По городу сам коляской управляю. 30 километров в час достигает скорость», - сказал он.

На церемонии закрытия глава региона Иван Белозерцев отметил, что «TeenГрад» - это уникальная площадка, которая объединяет специалистов различных направлений и позволяет будущим профессионалам уже сейчас повышать уровень своей компетенции. В планах - открывать летнюю школу ежегодно и приглашать еще больше экспертов.