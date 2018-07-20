20 июля 2018, 15:06Общество

Иван Белозерцев оценил очистку Суры

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проверил, как идет очистка русла реки Суры.

Об этом глава региона сообщил в своем микроблоге в Twitter, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Заехал сегодня перед совещанием на набережную посмотреть, как идет очистка русла. Фронт работ, конечно, очень большой, многими десятилетиями к реке даже не подходили. Останавливаться не будем, продолжим очистку, хотя изначально запланированный объем рабочие уже практически выполнили», - написал он.

Общество
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Источник фотографии: скриншот -https://twitter.com/BelozercevIA/status/1020215391153475585/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbelozercevia%2Fstatus%2F1020215391153475585

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