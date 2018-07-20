Иван Белозерцев оценил очистку Суры

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20 июля 2018, 15:06Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проверил, как идет очистка русла реки Суры.
Об этом глава региона сообщил в своем микроблоге в Twitter, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Заехал сегодня перед совещанием на набережную посмотреть, как идет очистка русла. Фронт работ, конечно, очень большой, многими десятилетиями к реке даже не подходили. Останавливаться не будем, продолжим очистку, хотя изначально запланированный объем рабочие уже практически выполнили», - написал он.
Заехал сегодня перед совещанием на набережную посмотреть как идет очистка русла.Фронт работ,конечно,очень большой,многими десятилетиями к реке даже не подходили.Останавливаться не будем,продолжим очистку,хотя изначально запланированный объем рабочие уже практически выполнили. pic.twitter.com/UV8Q6gpi9Z— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 20 июля 2018 г.
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