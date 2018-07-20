Иван Белозерцев оценил очистку Суры

Об этом глава региона сообщил в своем микроблоге в Twitter, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Заехал сегодня перед совещанием на набережную посмотреть, как идет очистка русла. Фронт работ, конечно, очень большой, многими десятилетиями к реке даже не подходили. Останавливаться не будем, продолжим очистку, хотя изначально запланированный объем рабочие уже практически выполнили», - написал он.