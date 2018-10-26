Иван Белозерцев оценил кадетский корпус в Чувашии

26 октября делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым посетила Чебоксары, где состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента страны в ПФО.

«Правительство и министерство образования страны уделяют сейчас самое пристальное внимание развитию кадетского движения. Великолепный корпус, великолепные условия для обучения, как и само содержание образования – это пример для подражания для многих российских регионов, в том числе - и для Пензенской области», - сказал Иван Белозерцев, осмотрев Чувашский кадетский корпус.

Губернатор подчеркнул, что в Пензенской области есть собственный опыт по организации специализированных учебных заведений, так что для новых практик есть достойная основа, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Много лет у нас работают Губернский лицей и школа Олимпийского резерва, где учатся, живут и тренируются дети, в том числе - и из других регионов страны», - отметил Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».