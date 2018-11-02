Иван Белозерцев написал большой этнографический диктант

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02 ноября 2018, 19:36Образование
Проверить знания о родной стране, ее истории, культуре и традициях - в России 2 ноября написали большой этнографический диктант. В 2018 году он приобрел международный статус. В масштабной акции приняла участие и Пензенская область.
В России проживают русские, марийцы и еще 190 народов. Но далеко не всегда мы знаем, кто празднует Сабантуй, где находится старейшая мечеть России и как приготовить кумыс. Именно для этого три года назад в стране начали писать этнографический диктант, чтобы больше людей смогли узнать об обычаях и культурном наследии народов.
«Написание таких диктантов полезно как для взрослых, так и детей, интересно узнать, правильно написал или нет. При не очень хорошем результате можно проанализировать свои ошибки, найти ответы и запомнить их, чтобы в следующий раз улучшить результат. Надо знать историю, культуру своего Отечества и региона», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Глава региона не остался в стороне и приобщился к масштабной акции. Этнографический диктант проходит в формате теста. Первые 20 вопросов - общие для страны, а последние десять посвящены тематике каждого региона. Ответы на большинство из них не найти в школьниках учебниках. На написание работы дается 45 минут.
«Такие диктанты нужно проводить чаще, чтобы знать все о Родине, а то мы даже о своей область мало чего знаем», - отметил председатель Чувашской автономии Неверкинского района Пензенской области Анатолий Архипкин.
Правильные ответы будут опубликованы 10 ноября на сайте большого этнографического диктанта. А 12 декабря, в День Конституции России, станут известны результаты каждого из участников.
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