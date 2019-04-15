Иван Белозерцев наградил «Пензенских ласточек»

В областном центре прошел фестиваль «Пензенские ласточки» . На сцену вышли более 100 юных вокалистов, танцоров, актеров и музыкантов. Все они - победители и призеры гран-при самых разных российских конкурсов по итогам 2018 года.

Праздничную атмосферу, царящую в киноконцертном зале «Пенза», можно было прочувствовать еще в фойе. Там для маленьких гостей выступили творческие коллективы города, и работала выставка работ художников. Причем авторы некоторых картин оказались еще и вокалистами.

«Я не только рисую, но и занимаюсь в вокальной студии. Недавно ездила в Сочи, где стала лауреатом первой степени, до этого участвовала в другом конкурсе, с него тоже вернулась с победой», - рассказала юная художница Ксения Жаркова.

Первое место, завоеванное в творческом конкурсе, - это главное условие участия в фестивале «Пензенские ласточки». И если в 2018 году ему отвечали 60 исполнителей и коллективов, то в этом - в два раза больше - 120. Все победные номера объединились в одну большую историю плавания по волнам океана искусства.

Порадовать своим выступлением зрителей приехали воспитанники детских музыкальных школ, школ искусств и танцевальных студий практически со всех районов области. Второй региональный фестиваль «Пензенские ласточки» вырос и за счет новых номинаций, к примеру, таких как хип-хоп и искусство пантомимы.

«В танец закладывается определенный посыл. От него зависит, как зритель поймет твои движения в танцах, также важны глаза», - сказала участники учебно-театральной детской студии «Утро» из Заречного Денис Бахолдин и Ксения Ковтулина.

«Низкий поклон педагогам и учителям за то, что они готовят детей, многие из которых потом становятся победителями разных конкурсов и фестивалей. А к ним единственная просьба, чтобы они еще активнее занимались, трудились и стремились быть первыми везде и во всем каждый год», - сказал глава региона.

Каждый из участников, кроме благодарности от губернатора, получил символ фестиваля, ласточку, как пожелание продолжать свой творческий полет.