Иван Белозерцев наградил лучших работников торговли

29 июля свой профессиональный праздник отмечают работники торговли. В Пензе представителей этой сферы поздравили в торжественной обстановке. Лучшие сотрудники торговых предприятий в этот день получили благодарности и почетные грамоты из рук губернатора Ивана Белозерцева.

У Лилии Борисовой с торговлей связана вся жизнь. Вот уже 28 лет женщина вместе со своей семьей занимается оптово-розничной продажей товаров для дома, сада и огорода.

«Начинали мы с рынка, брали товар в аренду, потом постепенно открыли свое производство по выпуску гипсовых фигур», - рассказала она.

Затем торговля пошла в гору, продукция стала пользоваться спросом у пензенского покупателя, и теперь у семейства Борисовых есть поставщики из ближнего зарубежья - Казахстана, Белоруссии и Украины.

«Мы с мужем вдвоем начали этот бизнес, потом постепенно появились наемные работники, затем подрос старший сын, сейчас он возглавляет производство, а я контролирую процесс», - добавила Лилия Борисова.

Семья Борисовых оказалась в числе лучших предпринимателей Пензенской области, которых торжественно чествовали в стенах Губернаторского дома.

С профессиональным праздником работников торговли поздравил глава региона. Он отметил, что за последние годы потребительский рынок претерпел серьезные изменения.

«Если вспомнить советское время, 90-е годы, то мы понимаем, как сложно было потребителям, приходить в магазин. Мы стояли в очередях, а сейчас вокруг много современных торговых центров, где предоставляется большой выбор для потребителя», - сказал Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев подчеркнул, что на прилавках региона должна присутствовать только качественная продукция. И, конечно, товары местного производства у пензенских покупателей должны быть на хорошем счету.



«Это сложная и тяжелая работа. Чтобы вести бизнес в сфере торговли, нужно постоянно конкурировать, создавать условия для того, чтобы человек приходил именно к тебе, а не к соседу. Вот эта конкуренция заставляет думать и двигаться дальше», - отметил он.

Говоря о проблемах, глава региона обозначил невысокую заработную плату у работников торговой сферы. Решение этого вопроса Иван Белозерцев взял на личный контроль. В завершение лучших представителей отрасли отметили почетными грамотами и благодарностями губернатора.