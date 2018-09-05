05 сентября 2018, 11:02Общество

Иван Белозерцев договорился о поддержке пензенского регби

Губернатор Иван Белозерцев сообщил о том, что достигнута договоренность с РЖД о поддержке пензенского регби.

По словам главы региона, у команды – хорошие перспективы. С игроками Иван Белозерцев пообщался 5 сентября, посетив стадион «Труд», где тренируются спортсмены.

Напомним, о том, что пензенское регби нуждается в финансовой поддержке говорил и ранее. В частности, поднимался вопрос о том, что у «Империи» нет своей тренировочной базы. Стадион «Пенза», который мог бы ею стать, нуждается в реконструкции. Разрабатывается техническое задание по его обновлению.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: https://twitter.com/BelozercevIA/status/1037232330031722496/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbelozercevia

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