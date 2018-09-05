Иван Белозерцев договорился о поддержке пензенского регби

Губернатор Иван Белозерцев сообщил о том, что достигнута договоренность с РЖД о поддержке пензенского регби.

По словам главы региона, у команды – хорошие перспективы. С игроками Иван Белозерцев пообщался 5 сентября, посетив стадион «Труд», где тренируются спортсмены.

Спонтанно заехал на стадион "Труд", где застал наших регбистов.Сегодня есть хорошие перспективы для команды - достигнута договоренность с РЖД о поддержке пензенского регби. pic.twitter.com/gvTFRbzWD6 — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 5 сентября 2018 г.

Напомним, о том, что пензенское регби нуждается в финансовой поддержке говорил и ранее. В частности, поднимался вопрос о том, что у «Империи» нет своей тренировочной базы. Стадион «Пенза», который мог бы ею стать, нуждается в реконструкции. Разрабатывается техническое задание по его обновлению.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».