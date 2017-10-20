Итальянский банк поможет пензенскому предприятию

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20 октября 2017, 17:32Общество
В рамках официального визита делегации Пензенской области в Итальянскую Республику в Вероне прошла рабочая встреча губернатора Ивана Белозерцева и представителей банка «Интеза».
В ней также приняли участие глава горадминистрации Виктор Кувайцев, управляющая пензенским отделением № 8624 ПАО Сбербанк Марина Дементьева, генеральный директор компании «Мастер-Пак» Игорь Алтарев и другие официальные лица, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В ходе встречи была достигнута предварительная договоренность об участии итальянского банка «Интеза» в реализации инвестиционного проекта компании «Мастер-Пак».
В ходе деловых переговоров участники рассмотрели вопросы кредитования совместных проектов, реализуемых на территории Пензенской области, взаимодействия банка «Интеза» и областного отделения Сбербанка в части финансирования российско-итальянских проектов по модернизации производства в регионе.
«На территории Пензенской области работает много иностранных инвесторов, они добиваются успешных результатов в разных сферах деятельности – промышленности, сельском хозяйстве. Например, немецкая компания эффективно инвестировала средства в производство обоев и пленки для мебельной промышленности. Турецкая компания осуществляет в Пензенской области деятельность в сфере АПК - вкладывает средства в строительство элеватора для единовременного хранения 100 тысяч тонн зерна. Французская фирма развивает завод по переработке сахарной свеклы. Мощная компания из Сингапура направила средства в строительство крупных агропромышленных площадок и продолжает инвестировать в производство, понимая, что это экономически выгодно», - сообщил представителям итальянской финансовой организации Иван Белозерцев.
Обращаясь к представителям итальянской стороны, глава региона отметил широкую известность банка «Интеза», заинтересованность пензенского бизнеса в реализации совместных проектов на территории области.
«Сегодня мы готовы предложить вашему банку сотрудничество по различным направлениям. Для нас важно, что иностранный инвестор выбирает Россию и Пензенскую область для развития производства. Это взаимовыгодно.
Один из проектов, который может быть реализован при поддержке вашего банка, сейчас осуществляет пензенская компания «Мастер-Пак». Она успешно зарекомендовала себя в РФ. Спрос на упаковку в нашей стране сегодня очень большой, поскольку российские производства увеличивают объемы выпускаемой продукции», - пояснил губернатор.
В результате рабочей встречи была достигнута предварительная договоренность об участии итальянского банка «Интеза» в реализации инвестиционного проекта компании «Мастер-Пак», сообщает пресс-центр областного правительства.
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