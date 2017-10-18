18 октября 2017, 14:32Общество Итальянская фирма заинтересовалась сотрудничеством с Пензенской областью В рамках рабочего визита в Итальянскую Республику губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с представителем фирмы «Rota Guido S.r.l.».

Как рассказал представитель итальянского бизнеса Филиппо Лодола, компания специализируется на проектировании и производстве животноводческих комплексов и зоотехнического оборудования, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Компания «Rota Guido S.r.l.» работает на рынке агротехнологий с 60-х годов ХХ века. На сегодняшний момент у нас - 160 сотрудников. Мы ведем производство с учетом многих нюансов: как климатических особенностей местности, откуда поступил заказ, так и особенностей содержания животных, для которых создается комплекс. Учитывая уровень развития сельского хозяйства в Пензенском регионе, я специально просил организовать встречу с вами. Хотелось бы в следующем месяце посетить Пензу, чтобы более предметно обсудить перспективы сотрудничества», - сказал он.

Также Филиппо Лодола отметил, что компания «Rota Guido S.r.l.» готова прислать в Пензенскую область специалистов для установки и налаживания оборудования, а также консультативной помощи персоналу, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Я приглашаю вас посетить Пензенскую область. В регионе идет интенсивное развитие аграрного комплекса. Мы детально изучим ваше предложение и обсудим, какие совместные проекты мы могли бы реализовать», - констатировал Иван Белозерцев.

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/10/18/10452574

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