История со счастливым концом. Как бабушка потерялась по пути в Пензу

В Волгограде молодой человек встретил на автовокзале 89-летнюю бабушку, которая направлялась в Пензу. Однако по пути пожилая женщина потерялась, парень не оставил ее одну в беде.

Найти помощь житель Волгоградской области решил через соцсети, он рассказал историю в группе «Пенза. Live».

«Стою возле автобуса на автовокзале в Волгограде, жду отправления в Камышин. Охранник вокзала подкатывает на каталке эту бабулю. Водитель спросил, встретят ли ее в Камышине, она ответила, что да. Я помогаю ей сесть в автобус - она еле ходит.

Когда приехали, я спросил, кто ее будет встречать. Она: «Милиция встретит».

Подошли мои родители, мы ее с вещами донесли до скамейки и вызвали полицию. Они приехали, стали устанавливать личность. При бабушке была куча удостоверений, даже офицерский военный билет, но паспорта нет. Оказалось, что прописана она в Волгограде, направлялась в Пензу к племяннику. Рассказала, что он живет где-то возле «Глобуса», Суворовская то ли улица , то ли проспект. Она не помнит.

Сидим, думаем что делать. Полицейские к себе брать не хотят, говорят: «Ее жизни ничего не угрожает». Предложили вызвать «скорую». Бабушка тут же согласилась, сказав, что у нее сломана нога. Когда приехала «скорая», выяснилось, что ее сбили на машине два года назад! Медики развели руками, экстренная помощь ей не нужна.

Камышин – город, через который даже поезда не ходят. Куда ее деть - не понятно. Мы повезли ее в Петров Вал, это городок еще меньше, живет только ж/д станцией, проходящей через него. Вызвали еще раз полицию, местную - петроввальскую. Сказали, что бабуля паспорт потеряла и уехать не может. Пока их ждали, бабушка нашла в сумках паспорт, а также удостоверение на медаль на время ВОВ.

Выяснилось, что с таким комплектом документов ее могут поселить в комнату отдыха и продержать на вокзале до отправления, потом ее на каталке докатят до поезда и посадят. Но все равно не понятно, встретит ли ее кто-то в Пензе», - написал молодой человек.

Пензенцы прониклись историей, к поискам пензенских родственников подключился «Поисковый отряд Лиза Алерт». Пользователь Елена рассказала, что ее родственники знакомы с племянником пожилой женщины. С мужчиной удалось связаться, все закончилось благополучно, бабушку встретили в Пензе.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».