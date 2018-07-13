Исторический центр Пензы ждет масштабная реконструкция

То, к чему Пенза шла десятилетиями - единый стиль исторического центра. На последнем градостроительном совете архитекторы области пришли к выводу, что новый облик города начнет формироваться с Соборной площади. Кроме территории вокруг строящегося Спасского кафедрального собора, планом утверждены благоустройство так называемого сквера возле грота, части улицы Московской, улицы Белинского. Со стороны художественного училища появится парковка.

Исторический момент - так художник Георгий Карпов объясняет причину, по которой выбрал именно этот вид. Спасский кафедральный собор в окружении ветвей из-под оборонительного вала. Еще несколько недель назад увидеть блестящие купола отсюда во всей красе было невозможно - мешали обшарпанные гаражи. А совсем скоро изменится и этот вид - собор и улицу Кирова соединит лестница. Художник вдохновляется мимолетностью пейзажа и пытается в буквальном смысле сохранить историю на своем холсте.



Это не все изменения, которые затронут улицу Кирова. Самые глобальные развернутся вокруг оборонительного вала. Архитекторы планируют, что связующее звено между Спасским кафедральным собором и улицей Кирова будет выглядеть именно так. Саму деревянную конструкцию оставят на своем месте, но площадку вокруг нее замостят и сделают прогулочной.



«Это пешеходный тротуар с элементами благоустройства, как ограждения, по верху вала, освещение - стилизованные светильники, скамейки, лавочки. Большого нагромождения архитектурных форм там не будет», - рассказал член Союза архитекторов России Александр Бреусов.

Пока планы нарушает пристрой, сделанный к историческому зданию на ул. Белинского, 8 в советское время. Его рассчитывают стилизовать под общую концепцию, в том числе - с помощью лепнины. Благоустроят территорию и вокруг памятника Лермонтову, который сейчас будто притаился за углом библиотеки. Также в планах - реконструировать улицу Замойского- она спускается от бывшего магазина «Дон» к улице Салтыкова-Щедрина. Планы архитекторов охватили и улицу Белинского, на которую как раз и будет выходить лестница от оборонительного вала.



Стиль фасадов на улице Белинского восстановят в их первоначальном историческом виде, здесь же будет располагаться парковка, под стоянку отдадут и территорию со стороны художественного училища. А вот существующую стоянку на Соборной площади у Губернаторского дома оставят лишь для автобусов с туристами. Центром архитектурных преобразований станет Спасский кафедральный собор и площадка вокруг него. Вокруг храма уже начали укладывать гранитную брусчатку. Также в планах - благоустроить сквер возле Пензенской епархии. Его выложат уже бетонной плиткой. Общая концепция благоустройства затронет также и улицу Московскую. Ее тоже приведут в соответствие с общим архитектурным стилем. Каждым объектом занимается отдельная архитектурная организация. А вот сквер имени Лермонтова пока оставят в прежнем виде.

«То, что сквер Лермонтова будет благоустроен, это однозначно, но это немножко другая программа, другое финансирование. Не в этом году, точно», - отметил генеральный директор института «Гражданпроект» Юрий Шляхин.

Общая площадь благоустройства - больше тысячи квадратных метров. Фактически это целый квартал, в котором появится новое мощение, освещение, ливневая канализация, лавочки и, конечно, единый стиль. Архитекторы замечают, хотя на их эскизах осень - это только художественный ход, сроки сдачи работ обозначены окончанием строительства Спасского кафедрального собора.