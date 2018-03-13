Истекающий кровью мужчина ждал «скорую» три часа - пензенец

Пензенец возмущен работой «скорой», которая очень долго не приезжала по вызову, об этом он написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Вызвали «скорую» деду, сообщили, что он упал и ударился головой, из раны сильно течет кровь и не останавливается. Нам сказали ждать. «Скорая» так и не приезжала. Звонили еще три раза, и каждый раз нам отвечали, что машина выехала.

В итоге медики приехали, мы ждали их с 19.29 до 22.40, звонили четыре раза», - написал он.

Информационное агентство направило по этому поводу официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».