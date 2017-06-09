09 июня 2017, 17:57Общество Иссинский район возглавил Николай Аргаткин Главой администрации Иссинского района Пензенской области стал Николай Аргаткин. Такое решение было принято на сессии Собрания представителей 9 июня.

Конкурсная комиссия приняла решение внести на рассмотрение районного Собрания представителей только две кандидатуры - Николая Аргаткина и Николая Хрипунова. В итоге депутаты оказали доверие Николаю Аргаткину.

До назначения он работал в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в должности начальника управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира.

К обязанностям главы районной администрации он приступит с 13 июня, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://issa.pnzreg.ru/news/2017/06/9/13273904