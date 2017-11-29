29 ноября 2017, 16:06Общество Иссинская больница «забирала» 75% пенсии пациентки В Иссинском районе Пензенской области прокуратура проверила законность взимания денег с пациентов за лечение в больнице.

Как установлено проверкой, пенсионерка с января 2015 года по сентябрь 2016 года лечилась в иссинской районной больнице. Несмотря на то, что учреждение финансируется из бюджета, за уход с пациентки ежемесячно взимали 75% ее пенсии. В итоге в кассу больницы было передано более 115 тысяч рублей.

«Прокурор района обратился в суд с иском в интересах пациентки о взыскании с больницы незаконно полученных денег», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Суд удовлетворил исковые требования. Прокуратура контролирует исполнение решения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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