Иссинская больница «забирала» 75% пенсии пациентки

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29 ноября 2017, 16:06Общество
В Иссинском районе Пензенской области прокуратура проверила законность взимания денег с пациентов за лечение в больнице.
Как установлено проверкой, пенсионерка с января 2015 года по сентябрь 2016 года лечилась в иссинской районной больнице. Несмотря на то, что учреждение финансируется из бюджета, за уход с пациентки ежемесячно взимали 75% ее пенсии. В итоге в кассу больницы было передано более 115 тысяч рублей.
«Прокурор района обратился в суд с иском в интересах пациентки о взыскании с больницы незаконно полученных денег», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Суд удовлетворил исковые требования. Прокуратура контролирует исполнение решения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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