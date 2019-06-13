Иссинцы рассказали депутату Госдумы о своих проблемах

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13 июня 2019, 14:03Общество
Депутат Госдумы Леонид Левин посетил с рабочим визитом Иссинский район Пензенской области.
В первую очередь, парламентарий провел прием граждан. Жители пришли с проблемами ремонта участковой больницы, вопросами улучшения работы интернета в отдаленных сельсоветах, компенсаций за коммунальные услуги, а так же расширения списка специальностей для получения федеральной 25% надбавки к пенсии лицам, проработавшим на селе 30 и более лет.
Затем Леонид Левин, встретился с жителями села Булычево в Доме культуры, рассказал им о своей работе в интересах области и района, принятых законах и федеральных средствах, направляемых в регион.
Сельчане, в свою очередь, внесли предложения по благоустройству села, освещению и улучшению водоснабжения.
«Нам, федеральным депутатам, крайне важно видеть ваши проблемы, вместе находить пути их решения. Главное ничего не замалчивать, искать диалога с местной и региональной властью. Мы со своей стороны, на федеральном уровне, всегда готовы вам помогать, для этого мы здесь и встречаемся», - подчеркнул Леонид Левин.
Также депутат посетил иссинский доломитовый карьер и обсудил с главой администрации Иссинского района Николаем Аргаткиным стратегию социально-экономического развития района и взаимодействия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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