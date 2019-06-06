Испорченный завтрак. Пензенец купил пудинг с мерзким сюрпризом

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06 июня 2019, 16:07Общество
Молодого человека шокировало содержимое пудинга из сетевого магазина. Фотографии продукта он прислал в редакцию информационного агентства «Пенза-Пресс».
Парень рассказал, что купил пудинг утром 6 июня в магазине на улице Калинина для того, чтобы позавтракать на работе.
«Срок годности у пудинга нормальный. Я открыл его и увидел огромное количество плесени. После заметил, что упаковка была дырявая, возможно, именно поэтому продукт был испорчен», - рассказал он.
История завершилась благополучно: молодой человек отправился в магазин, там ему заменили пудинг. На этот раз он оказался нормальным. Но, в любом случае, напомним, если вы купили испорченный или некачественный продукт, необходимо сообщить об этом в региональное управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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