Ирине Ширшиной вновь продлили срок домашнего ареста

«Срок домашнего ареста продлен до 17 августа», - пояснили в пресс-службе суда.

Напомним, чиновницу задержали в августе 2017 года. По решению суда, ей избрали меру пресечения – домашний арест, срок его неоднократно продлевали. Ирину Ширшину обвиняют в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков, сообщает ИА «Пенза-Пресс».