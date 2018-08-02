Ирине Ширшиной вновь продлили срок домашнего ареста

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02 августа 2018, 14:36Общество
В Пензе вице-мэру Ирине Ширшиной продлили срок домашнего ареста. Такое решение принял Пензенский областной суд.
«Срок домашнего ареста продлен до 17 августа», - пояснили в пресс-службе суда.
Напомним, чиновницу задержали в августе 2017 года. По решению суда, ей избрали меру пресечения – домашний арест, срок его неоднократно продлевали. Ирину Ширшину обвиняют в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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