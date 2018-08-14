Ирине Ширшиной продлили домашний арест до ноября

13 августа состоялось заседание Ленинского районного суда, на котором решился вопрос о продлении меры пресечения в отношении фигурантов уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной и бывшего вице-губернатора Валерия Савина.

Напомним, бывшему вице-губернатору вменяется в вину то, что он незаконным путем завладел участком на территории садоводческого товарищества. Перед заседанием Валерий Савин озвучил свою позицию.

«Мне вменяется в вину, что я знал, что это муниципальная земля. Во всех официальных источниках было указано, что территории вокруг моего участка были и сейчас обозначены, как земли коллективного пользования», - сказал он.

Ирине Ширшиной вменяется в вину мошенничество, связанное с земельными участками. Кроме того, заместитель администрации Пензы обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд постановил продлить домашний арест Ирины Ширшиной до 6 ноября. Валерий Савин останется под подпиской о невыезде. Первое судебное заседание по существу дела состоится 23 августа.