Ипотечный портфель пензенцев увеличился на 10%

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07 декабря 2017, 10:37Общество
Ипотечный портфель жителей Пензенской области в банках увеличился на 10,1% с начала года и достиг 33 млрд рублей.
Таковы данные пензенского отделения Центробанка на 1 октября.
В Центробанке считают, что оживлению поспособствовало смягчение ценовых и неценовых условий банковского кредитования, в частности, снижение размера первоначального взноса, пишет ИА «Пенза-Пресс».
При этом уровень просроченной задолженности по ипотеке по состоянию на 1 октября 2017 года составил всего 0,7% и практически не изменился по сравнению с началом года. Для сравнения, общероссийский показатель составил 1,5%.
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