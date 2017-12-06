07 декабря 2017, 10:37Общество Ипотечный портфель пензенцев увеличился на 10% Ипотечный портфель жителей Пензенской области в банках увеличился на 10,1% с начала года и достиг 33 млрд рублей.

Таковы данные пензенского отделения Центробанка на 1 октября.

В Центробанке считают, что оживлению поспособствовало смягчение ценовых и неценовых условий банковского кредитования, в частности, снижение размера первоначального взноса, пишет ИА «Пенза-Пресс».

При этом уровень просроченной задолженности по ипотеке по состоянию на 1 октября 2017 года составил всего 0,7% и практически не изменился по сравнению с началом года. Для сравнения, общероссийский показатель составил 1,5%.

Общество

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