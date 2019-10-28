Иосиф Пригожин показал, как Валерия готовилась к концерту в Пензе

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29 октября 2019, 15:24Общество
Продюсер Иосиф Пригожин мешал певице Валерии собраться с мыслями перед выступлением в Пензе, снимая в гримерке видео.
Ролик муж звезды опубликовал в своем Instagram-аккаунте, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Пенза перед выходом на сцену. Ради эксклюзивного репортажа и лайков мешаю Валерии готовиться к концерту в гримерке. Вот она - жизнь инстаграмщика», - пошутил Иосиф Пригожин.
Валерия попросила мужа не отвлекать ее, так как она волновалась и боялась что-нибудь забыть. Пользователи в комментариях поддержали певицу, отметив, что перед выходом на сцену лучше побыть одной.
Напомним, Валерия прилетела в Пензу 28 октября на свой сольный концерт, ее сопровождал супруг Иосиф Пригожин. В городе певица пообедала с родителями рэпера Егора Крида и встретилась с представителями общественной организации «Квартал Луи». После она записала ролик в поддержку строительства «Новых берегов».
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