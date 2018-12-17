Интрига. В голосовании за имя аэропорта Пензы появился новый лидер

С 10 по 23 декабря проходит второй тур голосования проекта «Великие имена России» (6+). Назвать воздушную гавань в Пензе предлагают в честь Виссариона Белинского, Александра Куприна и Василия Ключевского.

По данным на 17 декабря, за название пензенского аэропорта проголосовали 21666 раз. В настоящий момент лидирует Александр Куприн – 43%, до этого перевес голосов был в пользуВиссариона Белинского. На сегодняшний день за критика – 42%. За Василия Ключевского отдали 14% голосов.

Изменить ситуацию может каждый. Отдать голос можно на сайте, в социальных сетях, по горячей линии 8−800−707−93−17 или заполнив анкету.

Напомним, в первом этапе лидировало имя Михаила Лермонтова, но это название будет носить воздушная гавань Минеральных Вод, так как за него в процентном соотношении там было отдано больше голосов, пишет ИА «Пенза-Пресс».