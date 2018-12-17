Интрига. В голосовании за имя аэропорта Пензы появился новый лидер

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 декабря 2018, 15:06Общество
С 10 по 23 декабря проходит второй тур голосования проекта «Великие имена России» (6+). Назвать воздушную гавань в Пензе предлагают в честь Виссариона Белинского, Александра Куприна и Василия Ключевского.
По данным на 17 декабря, за название пензенского аэропорта проголосовали 21666 раз. В настоящий момент лидирует Александр Куприн – 43%, до этого перевес голосов был в пользуВиссариона Белинского. На сегодняшний день за критика – 42%. За Василия Ключевского отдали 14% голосов.
Изменить ситуацию может каждый. Отдать голос можно на сайте, в социальных сетях, по горячей линии 8−800−707−93−17 или заполнив анкету.
Напомним, в первом этапе лидировало имя Михаила Лермонтова, но это название будет носить воздушная гавань Минеральных Вод, так как за него в процентном соотношении там было отдано больше голосов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
17 декабря 2018, 19:58Под Пензой построят новый мусорный полигон
17 декабря 2018, 19:51Пензенцы смогут оформить техпаспорт на дом со скидкой 50%
17 декабря 2018, 19:48В первом форуме пензенских МФЦ приняли участие более 500 человек
17 декабря 2018, 19:46В Пензе открылась резиденция Деда Мороза
17 декабря 2018, 19:36На увеличение зарплаты пензенских педагогов направят более 200 млн руб
17 декабря 2018, 19:28Бар на Шуисте поймали на продаже алкоголя подросткам
17 декабря 2018, 19:23На верность пензенскому УФСИН и стране присягнули 27 новобранцев
17 декабря 2018, 19:09Пензенские школьники презентовали Росгвардии робота-сапера