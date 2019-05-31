Интимные фото, поджог, клевета. Тамалинец продолжает мстить бывшей жене

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31 мая 2019, 14:06Криминал
В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Тамалы. Мужчину обвинили в клевете.
Установлено, что в апреле мужчина скопировал фотографии бывшей жены с ее личной странички в соцсети и опубликовал их на сайте под своим именем. Снимки он сопроводил подписями, которые порочат честь и достоинство женщины. В том числе, там значилось, что она страдает заболеванием, которое опасно для окружающих.
За клевету злоумышленнику грозит штраф до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода за три года, либо 400 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Отмечено, что тамалинец уже был осужден за подобное: тогда он разместил в интернете интимные фото экс-супруги. Кроме того, он поджег их общий дом, строение сгорело полностью. В декабре 2018 года за это ему дали условный срок – полтора года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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