Инспекторы сообщили пензенцам, где зарегистрировать транспорт

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19 января 2017, 17:55Общество
Пензенцам сообщают, что с января 2017 года регистрация авто и прием квалификационных экзаменов на права будет осуществляться по новому адресу.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБД, эти услуги горожанам окажут на проспекте Строителей, 93, по понедельникам - с 9.00 до 14.00, со вторника по пятницу - с 9.00 до 18.00 и в субботу с 8.00 до 17.00.
В ведомстве также отметили, что по понедельникам и четвергам городское МРЭО ГИБДД принимает только тех, кто оформил заявку через единый портал государственных услуг.
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