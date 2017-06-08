Инспекторы проверят, как проезжают «зебру» пензенцы

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08 июня 2017, 17:00Общество
9 июня в Пензенской области проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».
Главной целью проверки является снижение количества ДТП с участием пешеходов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Если впереди пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль, вы можете проехать только после того, как убедитесь, что перед остановившимся автомобилем нет пешеходов.
За непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрен штраф в размере 1500 рублей», - напоминает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области.
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