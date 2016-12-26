26 декабря 2016, 11:05Общество Инспекторы проверят, как пензенские водители проезжают «зебру» 26 декабря в Пензенской области проведут операцию «Пешеходный переход».

Особое внимание будет направлено на предупреждение нарушений правил проезда пешеходных переходов.

«Помните, что если впереди пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль, вы можете проехать только после того, как убедитесь, что перед остановившимся автомобилем нет пешеходов", - отметили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

За нарушение этого ПДД предусмотрен штраф - 1500 рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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