Инспекторы предупреждают пензенцев о наледи на дорогах

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03 февраля 2017, 13:31Общество
Региональное УГИБДД распространило предупреждение об изменении погодных условий и ухудшении ситуации на пензенских дорогах.
По данным управления, на территории региона ожидается выпадение снега, что может привести к образованию наледи, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Особой осторожности просят и от пешеходов, поскольку в снегопад снижается видимость на дорогах и увеличивается тормозной путь.
«Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», — отмечают в управлении.
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