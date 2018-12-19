19 декабря 2018, 14:06Криминал

Иностранец пытался подкупить полицейского, чтобы остаться в Мокшане

В Мокшанском районе Пензенской области 37-летний гражданин Узбекистана попытался подкупить участкового.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 13 декабря инспекторы остановили автомобиль Chevrolet Captiva. При проверке документов у пассажиров выяснилось, что трое из них находятся в России незаконно.

Иностранцев доставили в отдел полиции для составления протоколов. Один из нарушителей положил на стол стражу порядка 12 тысяч рублей, чтобы тот не привлекал их к ответственности. Действия мужчины пресекли.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
просмотров 69
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ