Иностранец пытался подкупить пензенского полицейского

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26 июня 2019, 12:36Криминал
В Пензенской области осудили 45-летнего гражданина Казахстана за попытку дачи взятки полицейскому.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 29 апреля автолюбителя остановил инспектор. При проверке документов он выяснил, что водитель и двое пассажиров были без прописки. Сотрудник ГИБДД доставил нарушителей в участок. Водитель попытался избежать ответственности и предложил исполняющему обязанности начальника отделения МВД по Спасскому району 12500 рублей.
Полицейский отказался от взятки и сообщил об этом стражам порядка.
В результате иностранцу назначили 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Взятку конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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