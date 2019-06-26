Иностранец пытался подкупить пензенского полицейского

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 29 апреля автолюбителя остановил инспектор. При проверке документов он выяснил, что водитель и двое пассажиров были без прописки. Сотрудник ГИБДД доставил нарушителей в участок. Водитель попытался избежать ответственности и предложил исполняющему обязанности начальника отделения МВД по Спасскому району 12500 рублей.

Полицейский отказался от взятки и сообщил об этом стражам порядка.

В результате иностранцу назначили 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Взятку конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».