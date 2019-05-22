22 мая 2019, 17:06Происшествия

Иномарка – в хлам. В Пензе авто сбило лосенка

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии появилось днем 22 мая в одном из пензенских пабликов «ВКонтакте».

По словам пензенца, авария произошла около «Нефтебазы». Автомобиль Volkswagen Polo сбил лосенка, машина сильно разбита. Насколько пострадало дикое животное, а также что случилось с людьми, находившимися в авто, неизвестно.

Официальных данных по факту ДТП пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: crhbyijn - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-984457/

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