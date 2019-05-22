Иномарка – в хлам. В Пензе авто сбило лосенка

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии появилось днем 22 мая в одном из пензенских пабликов «ВКонтакте».

По словам пензенца, авария произошла около «Нефтебазы». Автомобиль Volkswagen Polo сбил лосенка, машина сильно разбита. Насколько пострадало дикое животное, а также что случилось с людьми, находившимися в авто, неизвестно.

Официальных данных по факту ДТП пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».