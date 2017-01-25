ИНН пензецы могут получить в любом налоговом органе

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25 января 2017, 13:32Общество
В Пензенской области граждане теперь могут получить ИНН в любом налоговом органе независимо от места жительства.
«С 1 января 2017 года все территориальные налоговые органы начали прием заявлений о постановке на учет физического лица и выдачу ему свидетельства о постановке на учет независимо от места жительства», - сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России.
Новшество введено в связи с изменениями в федеральном законодательстве, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Заявление о постановке на учет физическим лицом может быть представлено в любой налоговый орган при личном визите либо направлено по почте.
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