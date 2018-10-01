01 октября 2018, 16:12Спорт

Инициативу пензенцев по скейтбордингу отметили на федеральном уровне

В «Единой России» подвели итоги всероссийской акции «Твой парк», проходившей в рамках партпроекта «Городская среда». Среди нестандартных предложений отметили инициативу пензенцев.

Как сообщил координатор проекта Павел Качкаев, 83% опрошенных ответили, что удовлетворены благоустройством парков.

«Выше всего степень удовлетворенности продемонстрировали жители ЦФО (86%), ПФО (85%) и УФО (85%). Между тем, самыми популярными объектами, которые хотели бы видеть жители в благоустроенных парках, стали уборные. Второе по популярности пожелание горожан – детские игровые комплексы и беседки в тех парках, где установка этих элементов не была предусмотрена изначально. На третьем месте оказались популярные в последние годы в крупных городах зоны воркаутов, проката спортинвентаря и уличные кафе», – рассказал он.

Среди «нестандартных» пожеланий Павел Качкаев отметил возведение летнего кинотеатра в Волгоградской области, строительство площадки для скейтбординга в Пензенской области, установку питьевых фонтанчиков в Калужской области и Ставропольском крае, фотозоны в Амурской области, поле для мини-футбола и теннисный корт в Магаданской области.

Предложения доведут до муниципалитетов и рассмотрят возможность их реализации, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Проект «Городская среда» в Пензенской области будет продолжаться, и наша задача - в дальнейшем проводить благоустройство, опираясь на общественное мнение. Главное, чтобы любимые места отдыха горожан были максимально комфортны и удобны для каждого», – отметил координатор партийного проекта «Городская среда» в Пензенской области Виктор Кувайцев.

Председатель общественного совета проекта Елена Савельева добавила, что у жителей теперь «есть возможность получить красивые уголки природы, свободные от негативных привычек, позиционирующие здоровый образ жизни, культуру поведения и любовь к своей малой родине».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8-1044717/

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