Инициативу пензенцев по скейтбордингу отметили на федеральном уровне

Как сообщил координатор проекта Павел Качкаев, 83% опрошенных ответили, что удовлетворены благоустройством парков.

«Выше всего степень удовлетворенности продемонстрировали жители ЦФО (86%), ПФО (85%) и УФО (85%). Между тем, самыми популярными объектами, которые хотели бы видеть жители в благоустроенных парках, стали уборные. Второе по популярности пожелание горожан – детские игровые комплексы и беседки в тех парках, где установка этих элементов не была предусмотрена изначально. На третьем месте оказались популярные в последние годы в крупных городах зоны воркаутов, проката спортинвентаря и уличные кафе», – рассказал он.

Среди «нестандартных» пожеланий Павел Качкаев отметил возведение летнего кинотеатра в Волгоградской области, строительство площадки для скейтбординга в Пензенской области, установку питьевых фонтанчиков в Калужской области и Ставропольском крае, фотозоны в Амурской области, поле для мини-футбола и теннисный корт в Магаданской области.

Предложения доведут до муниципалитетов и рассмотрят возможность их реализации.

«Проект «Городская среда» в Пензенской области будет продолжаться, и наша задача - в дальнейшем проводить благоустройство, опираясь на общественное мнение. Главное, чтобы любимые места отдыха горожан были максимально комфортны и удобны для каждого», – отметил координатор партийного проекта «Городская среда» в Пензенской области Виктор Кувайцев.

Председатель общественного совета проекта Елена Савельева добавила, что у жителей теперь «есть возможность получить красивые уголки природы, свободные от негативных привычек, позиционирующие здоровый образ жизни, культуру поведения и любовь к своей малой родине».