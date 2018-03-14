Инициативные пензенцы пришли к мэру за советом

14 марта жители дома №17 по улице 8 Марта пришли на встречу с главой администрации Пензы Виктором Кувайцевым.

Жители трехэтажного дома хотели бы благоустроить прилегающие территории и пришли посоветоваться, как это сделать в рамках действующего законодательства. Виктор Кувайцев внимательно выслушал предложения пензенцев, сообщает пресс-служба администрации города.

«Мы поддерживаем инициативных горожан. В Пензе последние годы успешно действует грантовая поддержка проектов благоустройства территорий, предлагаемых горожанами. Участвуя в конкурсе социально значимых проектов, можно получить солидную финансовую поддержку из городского бюджета и организовать дворовое пространство по своему оригинальному проекту», - сообщил мэр.

В 2018 году на конкурс социально значимых проектов из бюджета города выделено 17,5 млн рублей и увеличена максимальная сумма гранта с 300 тысяч до 500 тысяч рублей, что в три раза больше, чем в предыдущие годы, пишет ИА «Пенза-Пресс».