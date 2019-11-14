Пензенские волонтеры отремонтировали ресурсный класс для детей-аутистов

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14 ноября 2019, 19:44Общество
Полтора миллиона рублей за полтора месяца - столько и за такой короткий срок удалось собрать инициативной группе «Единство без границ», чтобы отремонтировать целую секцию в пензенской средней школе №27. Именно эти добровольцы летом оборудовали в Комсомольском парке площадку для детей с ограничениями по здоровью. Теперь они взялись за учебные классы.
Младшеклассники школы №27 сами снимают и монтируют мультфильмы - на базе учебного заведения работает мультимедийная лаборатория «Подарок». Правда, пока маленьким мультипликаторам тесновато, но совсем скоро им будет где развернуться - просторный кабинет для любимого занятия практически готов, осталось установить оборудование. Школа закупила его на средства выигранного гранта, а с ремонтом помогли неравнодушные взрослые, объединившиеся в инициативную группу.
«Обращались в организации и к добрым людям. Кто 100 рублей дал, кто 1000, кто 5000, даже 20 тысяч. Некоторые материалами помогали, другие - конфетами для праздника или сертификатами», - рассказала участница инициативной группы «Единство без границ» Маргарита Белова.
Результат превзошел ожидания. Активисты забетонировали полы, уложили ламинат, покрасили стены, заменили электропроводку и не только. Изначально планировали отремонтировать два кабинета, но в итоге сделали все четыре. Причем дело не ограничится реконструкцией: каждый класс оснастят необходимым оборудованием. Особенным стал ресурсный класс, предназначенный для занятий с детьми-аутистами.
«Будет синтезатор, проектор и экран. Игры и дидактические материалы уже есть, разместим их в специальных шкафах, будут мини-зоны - учебная и для отдыха», - сказала заместитель директор средней школы №27 Пензы Наталья Ефимова.
Будет чем заняться, где отдохнуть, в том числе - активно, а 15 ноября в полдень участники инициативной группы собираются устроить для школьников большой праздник, с подарками и сюрпризами (0+). Осталось вкрутить последний шуруп и навести чистоту.
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