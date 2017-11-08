08 ноября 2017, 19:41Общество Информагентство «Пенза-Пресс» празднует 10-летие 10 лет вместе с жителями Пензы! Информационное агентство «Пенза-Пресс» отмечает юбилей. 8 ноября 2007 года интернет-портал был зарегистрирован в качестве средства массовой информации.

Гостями программы «События и мнения» (12+) на радио «Эхо Пензы» стали главный-редактор «Пенза-Пресс» Елена Юсупова и директор интернет-проектов информагентства Станислав Левов.

10-летний юбилей интернет-издания - это ли не повод поговорить о его истории. Проект стал достоверным источником информации с самых первых дней своего существования.

«Основателями интернет-ресурса являются мои родители - Левовы Игорь Феликсович и Ирина Юрьевна. Отдав большую часть своей жизни они работали в пензенской журналистике и, начиная этот проект, уже знали все тонкости и подводные камни», - рассказал директор интернет-проектов ИА «Пенза-Пресс» Станислав Левов.

За последние несколько лет удалось в разы увеличить посещаемость ресурса. По версии компании «Медиалогия», сайт является самым цитируемым в регионе. В сентябре 2017 года проект «Жалобная книга» стал лучшим по итогам фестиваля СМИ «Вся Россия». Секретом успеха сотрудники «Пенза-Пресс» считают атмосферу, царящую в коллективе.

«Мы относимся друг к другу, как коллеги, но за рамками работы мы еще являемся друзьями, стараемся поддерживать друг друга, когда это необходимо и работать на результат, иначе ничего не получится», - поделилась главный редактор информационного агентства «Пенза-Пресс» Елена Юсупова.

«Если раньше интернет был непонятным ресурсом, то теперь для нас интернет - это основной ресурс. Мне радостно, что в рамках интернет-сообщества сайт занимает лидирующие позиции», - отметил генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.

Сегодня на сайте публикуется информационный, аналитический и развлекательный контент. Кстати, последним может похвастать далеко не каждое информагентство. Молодой творческий коллектив работает над десятком рубрик, авторских мастер-классов и всевозможных конкурсов.

В день рождения без шуток и приятных сюрпризов не обошлось. Журналисты «Пенза-Пресс» вместе с сотрудниками телерадиокомпании «Экспресс» отметили праздник и, конечно, приняли не одно поздравление.

Общество

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