Индюшачий «побег». Нижнеломовцы ответят за кражу птиц из фуры

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29 января 2019, 16:38Криминал
В Нижнеломовском районе Пензенской области двое мужчин похитили птиц индейки из полуприцепа фуры.
Как сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, 6 ноября мужчины придумали план по похищению индеек.
Так, дождавшись, когда фура с птицами в клетках выедет с территории предприятия, они начали операцию. Один из сельчан пробрался под тент, открыл клетку, вытащил из нее пять индюшек и выбросил на проезжую часть, где их подобрал второй мужчина. Он сложил их в мешок и погрузил в багажник авто. После этого сообщники скрылись.
Предприятие понесло ущерб в 11 534 рубля. В результате обоим сельчанам назначили по 200 часов обязательных работ. Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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