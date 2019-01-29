Индюшачий «побег». Нижнеломовцы ответят за кражу птиц из фуры

Как сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, 6 ноября мужчины придумали план по похищению индеек.

Так, дождавшись, когда фура с птицами в клетках выедет с территории предприятия, они начали операцию. Один из сельчан пробрался под тент, открыл клетку, вытащил из нее пять индюшек и выбросил на проезжую часть, где их подобрал второй мужчина. Он сложил их в мешок и погрузил в багажник авто. После этого сообщники скрылись.

Предприятие понесло ущерб в 11 534 рубля. В результате обоим сельчанам назначили по 200 часов обязательных работ. Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».