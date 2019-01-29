29 января 2019, 16:38Криминал

Индюшачий «побег». Нижнеломовцы ответят за кражу птиц из фуры

В Нижнеломовском районе Пензенской области двое мужчин похитили птиц индейки из полуприцепа фуры.

Как сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, 6 ноября мужчины придумали план по похищению индеек.

Так, дождавшись, когда фура с птицами в клетках выедет с территории предприятия, они начали операцию. Один из сельчан пробрался под тент, открыл клетку, вытащил из нее пять индюшек и выбросил на проезжую часть, где их подобрал второй мужчина. Он сложил их в мешок и погрузил в багажник авто. После этого сообщники скрылись.

Предприятие понесло ущерб в 11 534 рубля. В результате обоим сельчанам назначили по 200 часов обязательных работ. Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0-3348444/

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