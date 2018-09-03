Имя нового капитана «Дизеля» станет известно 5 сентября

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, его имя назовут в 11 часов. После этого пройдет открытая тренировка пензенских хоккеистов.

Первый матч (0+) в новом сезоне ВХЛ «желто-синие» проведут 6 сентября против «Горняка» из города Учалы. Игра начнется в 19.00.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».