Имя нового капитана «Дизеля» станет известно 5 сентября

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03 сентября 2018, 17:39Спорт
5 сентября тренерский штаб «Дизеля» представит пензенским СМИ капитана клуба в новом сезоне ВХЛ «Кубок Шелкового пути».
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, его имя назовут в 11 часов. После этого пройдет открытая тренировка пензенских хоккеистов.
Первый матч (0+) в новом сезоне ВХЛ «желто-синие» проведут 6 сентября против «Горняка» из города Учалы. Игра начнется в 19.00.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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