03 сентября 2018, 17:39Спорт

Имя нового капитана «Дизеля» станет известно 5 сентября

5 сентября тренерский штаб «Дизеля» представит пензенским СМИ капитана клуба в новом сезоне ВХЛ «Кубок Шелкового пути».

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, его имя назовут в 11 часов. После этого пройдет открытая тренировка пензенских хоккеистов.

Первый матч (0+) в новом сезоне ВХЛ «желто-синие» проведут 6 сентября против «Горняка» из города Учалы. Игра начнется в 19.00.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
просмотров 116
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ