Иллюзионист Даниил Терешин приглашает пензенцев в школу фокусников

До главного зимнего праздника - ровно неделя. В ночь на 1 января под бой курантов многие, по традиции, загадают самое заветное желание. ТРК «Экспресс» подготовил репортаж о жителе Пензы, который не ждет волшебства от Деда Мороза, а сам дарит его окружающим.

Его называют волшебником, магом, фокусником, а иногда даже обманщиком. Сам Даниил Терешин при знакомстве представляется иллюзионистом. Интерес к эффектным искусным трюкам появился, когда ему было восемь лет.

«В гостях был товарищ, он показал мне фокус, как конфета из левой руки перемещается в правую. Меня это очень поразило, захотел научиться, но секрет этого трюка я до сих пор не знаю, решил, пусть это останется маленькой загадкой из детства», - рассказал иллюзионист.

Поначалу трюки были элементарными, в качестве реквизита начинающий фокусник использовал носовые платки или, к примеру, бельевые веревки. Представления устраивал перед гостями. Со временем Даниил полностью погрузился в иллюзионное искусство и теперь в его арсенале - свыше 200 номеров.

Профессионал может собрать кубик Рубика за 16 ходов. Иллюзионист из Пензы способен подобрать цвета на любое заданное число, начиная от десяти. На вопрос обывателей - «как это возможно?», отвечает просто - «с помощью магии» Даниил освоил ментализм, по-другому, - психологические опыты, микромагию, технику манипуляции, то есть ловкости рук. Он может заставить предмет появиться, или наоборот, исчезнуть, удивить карточными фокусами.

Теперь Даниил Терешин мечтает не только дарить чудо детям, но и обучать их иллюзионному мастерству - для этого он открыл школу фокусников. Не пренебрегает новыми знаниями и сам - в январе он отправится на международный форум (6+). В Санкт-Петербурге планирует показать ментальный номер - прочитать мысли, как неподготовленной публики, так и мастеровитых фокусников. Несмотря на амбициозную задумку верит, что все непременно получится. Мечтать иллюзионист желает и всем пензенцам.