Ильин: Важно не создавать проблем с горячей водой для пензенцев летом

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18 июля 2019, 10:33Общество
В мэрии Пензы обсудили, как идет подготовка к отопительному сезону в городе.
Технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев отчитался о ходе ремонта инженерных коммуникаций и сообщил, что в настоящее время из 11 участков, подлежащих капремонту, работы идут на 10.
Вице-мэр Юрий Ильин напомнил ответственным лицам о поручении главы администрации города Виктора Кувайцева об оперативном проведении плановых и аварийных работ.
«Важно не только подготовиться к отопительному сезону, но и не создавать проблем с горячей водой для жителей летом. Все мероприятия должны быть выполнены в установленные сроки», – ранее призвал Виктор Кувайцев.
Также Юрий Ильин затронул вопрос, связанный с качеством и культурой проведения работ, а также своевременным восстановлением благоустройства территории после устранения повреждений.
Пресс-служба мэрии напоминает о том, что причины отключения и сроки возобновления подачи коммунального ресурса жители могут уточнить в своей управляющей компании, теплоснабжающей организации или в Единой дежурной диспетчерской службе по номерам: 05, 63-10-05, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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