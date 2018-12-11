Ильин рассказал, станут ли дороги в Пензе уже из-за снега

Депутат Андрей Фомин отметил, что дорога после расчистки становится уже. Это, по его словам, связано с тем, что снег убирают не до бордюрного камня.

«Началась зима, дороги чистят, но не выполняется этот важный элемент. Уже пошли жалобы на опоздание пассажирского транспорта. У нас дороги будут чиститься по нормативу или есть ограничения в рамках бюджета города?» - поинтересовался он.

Вице-мэр Пензы Юрий Ильин заверил, что дороги будут чистить на максимальную ширину – до бордюрного камня.

«ГОСТ не предусматривает обязательную очистку до бордюра, но мы это делать будем. Если у вас есть сведения о заужении дорог, то предоставьте их, мы будем оперативно это решать. Мы возьмем информацию об этом у управления транспорта и рассмотрим вопрос», - подчеркнул он.

Напомним, сотрудники пензенской Госавтоинспекции просят водителей быть внимательнее за рулем из-за снега и наледи на дорогах, пишет ИА «Пенза-Пресс».