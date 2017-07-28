30 июля 2017, 12:25Общество Ильин: Подготовка к отопительному сезону идет по плану Подготовка к новому отопительному сезону идет по плану. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин в эфире радио «Эхо Пензы».

Небольшое отставание от графика есть, оно связанно с восстановлением сетей после проведения гидравлических испытаний. В Арбекове их проводили уже четыре раза. После каждого происходили порывы, которые требовалось устранить. Кроме того, несколько домов в Пензе планируют перевести на индивидуальные источники теплоснабжения.

«Локальные проблемы - по многим теплоснабжающим организациям. Это традиционные проблемы. «Пензтеплоснабжение» - претензии к ним у Ростехнадзора. Значит, в остальном и целом работа идет планово. Проблемные точки мы все знаем, контролируем, будем ими заниматься», - рассказал заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Общество

просмотров 80