Ильин: Подготовка к отопительному сезону идет по плану

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 июля 2017, 12:25Общество
Подготовка к новому отопительному сезону идет по плану. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин в эфире радио «Эхо Пензы».
Небольшое отставание от графика есть, оно связанно с восстановлением сетей после проведения гидравлических испытаний. В Арбекове их проводили уже четыре раза. После каждого происходили порывы, которые требовалось устранить. Кроме того, несколько домов в Пензе планируют перевести на индивидуальные источники теплоснабжения.
«Локальные проблемы - по многим теплоснабжающим организациям. Это традиционные проблемы. «Пензтеплоснабжение» - претензии к ним у Ростехнадзора. Значит, в остальном и целом работа идет планово. Проблемные точки мы все знаем, контролируем, будем ими заниматься», - рассказал заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.
30 июля 2017, 14:10Зареченский инженер рассказал о любви к спорту
30 июля 2017, 13:58Пензенский браконьер спилил 2 крепких дума рядом с Соловцовкой
30 июля 2017, 12:49Эксперты ОНФ проверили уровень оказания медпомощи в больнице Н. Ломова
30 июля 2017, 12:25Ильин: Подготовка к отопительному сезону идет по плану
30 июля 2017, 12:07В Пензе на 3 недели изменится схема движения троллейбуса №7
29 июля 2017, 11:59Жители поселка Лесного жалуются на гниющие дома
29 июля 2017, 11:19В Пензе мошенница обокрала мать больного ребенка
28 июля 2017, 20:04Экс-ректор ПензГТУ Василий Моисеев получил 5 лет