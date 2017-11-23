Ильин ответил на просьбу установить светофор на ул. Рябова

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 ноября 2017, 15:32Общество
Житель Пены через «Жалобную книгу» попросил городские власти об установке светофора на перекрестке ул. Рябова – ул. Пушианина.
«Когда городские власти установят светофор на перекрестке ул. Рябова - ул. Пушанина? Перекресток стал ужасным. В час пик проехать по нему практически невозможно, не нарушая правила. Из-за этого большое количество аварий», - написал он.
На обращение ответил вице-мэр Юрий Ильин. Он сообщил, что перекресток загружен только в часы пик, поэтому основания для установки светофора нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
23 ноября 2017, 17:59В Пензе мэрия просит убрать «подснежники» со стоянок вдоль дорог
23 ноября 2017, 17:36Лихой маневр пензенца попал в объектив камеры
23 ноября 2017, 17:02В Пензе на ул. Кирова планируют разместить деревья в вазонах
23 ноября 2017, 16:34В Пензе наградили лучших бухгалтеров
23 ноября 2017, 16:04В Пензе водители-«торопыги» попались на камеру регистратора
23 ноября 2017, 15:32Ильин ответил на просьбу установить светофор на ул. Рябова
23 ноября 2017, 15:01В Кривозерье мужчина угодил под колеса авто
23 ноября 2017, 14:35Детей в садах Камешкирского района кормили с нарушениями