23 ноября 2017, 15:32Общество Ильин ответил на просьбу установить светофор на ул. Рябова Житель Пены через «Жалобную книгу» попросил городские власти об установке светофора на перекрестке ул. Рябова – ул. Пушианина.

«Когда городские власти установят светофор на перекрестке ул. Рябова - ул. Пушанина? Перекресток стал ужасным. В час пик проехать по нему практически невозможно, не нарушая правила. Из-за этого большое количество аварий», - написал он.

На обращение ответил вице-мэр Юрий Ильин. Он сообщил, что перекресток загружен только в часы пик, поэтому основания для установки светофора нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: https://yandex.ru/maps/49/penza/?ll=44.997747%2C53.131502&z=17&mode=search&text=%D1%83%D0%BB%20%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&sll=45.009966%2C53.132273&sspn=0.039310%2C0.013060&panorama%5Bpoint%5D=44.998038%2C53.131524&panorama%5Bdirection%5D=192.000000%2C10.000000&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C58.093140