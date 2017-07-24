Ильин назвал ул. Тухачевского одним из важнейших объектов по ремонту дорог

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 июля 2017, 16:36Общество
Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» находится под строгим контролем администрации Пензы. 24 июля прошла проверка ремонта дорог на двух улицах города.
По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева, который в настоящее время принимает участие в форуме «Городская среда» в Краснодаре, заместитель главы администрации Андрей Шевченко совместно с заместителем директора департамента ЖКХ Пензы Валерием Яцко посетили улицы Тухачевского и Краснова.
«На первом объекте рабочие ООО «Автодорога» занимаются фрезерованием, на втором бригады МУП «Пензадормост» на нескольких участках дороги осуществляют монтаж бордюрного камня, подготовку основания под обустройство нового бордюра, проводят организацию технического полосы и работы по поднятию колодцев», - сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
По требованию главы администрации, Андрей Шевченко напомнил рабочим, что важно по максимуму использовать благоприятные погодные условия, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Вице-мэр Пензы Юрий Ильин подчеркнул, что улица Тухачевского является одной из самых важных объектов, так как она подводит к Свердловскому мосту, на котором продолжаются работы по капитальному ремонту.
«Имеет свою значимость и тот факт, что ремонтом дорожного полотна и моста занимается одна и та же подрядная организация – ООО «Автодорога». Подрядчик организовал работу так, чтобы исключить проезд большегрузного транспорта, который подвозит стройматериалы для Свердловского моста, по новой, отремонтированной дороге», - подчеркнул он.
Кроме того, по словам Юрия Ильина, планируется отремонтировать и подъездную дорогу с другой стороны Свердловского моста – с улиц Баумана и Свердлова.
24 июля 2017, 21:03У пензячки угнали машину, чтобы покататься
24 июля 2017, 19:50Ремонт Сердловского моста в Пензе закончат в октябре
24 июля 2017, 19:43В Пензе оштрафовали водителя кабриолета с полуголыми красотками
24 июля 2017, 19:38Пензенские регбисты едут покорять Белгород
24 июля 2017, 19:32В Средней Елюзани открыли школу-детский сад
24 июля 2017, 19:17В Пензенской области задержали около 80 пьяных водителей
24 июля 2017, 19:13На улице Терновского столкнулись три автомобиля
24 июля 2017, 19:08В Пензенской области участники «53 параллели» преодолели 300 километров