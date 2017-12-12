12 декабря 2017, 19:38Спорт Игроки пензенской «Лагуны-УОР» готовятся к серии домашних матчей Женский мини-футбол возвращается в Пензу. Игроки «Лагуны-УОР» готовятся к первой в этом сезоне домашней серии игр. Сейчас клуб размещается на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России по женскому мини-футболу. Тренеры объясняют такой результат тем, что игры в этом сезоне неоднократно переносились. Две девушки из пензенского клуба входят в состав сборной России и буквально на днях вернулись с международного турнира.

Игроки «Лагуна-УОР» готовятся к первой в этом сезоне домашней серии игр.

«Мы соскучились по домашним играм, с прошлого сезона дома не играли, хочется получить хороший результат», - сказал главный тренер ФК «Лагуна-УОР» Юрий Новиков.

Два соперника, с которыми предстоит провести матчи в домашней серии игр, - это «Аврора» и любительская команда из Орла. Об этом клубе нападающий «Лагуны» Юлия Нелюбова знает не понаслышке - совсем недавно она играла в его составе.

«Могу сказать, что девчонки хотят играть в футбол, они любят футбол всем сердцем, после работы идут на тренировку», - отметила она.

Пензенский клуб сейчас занимает четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата России. В то время как другие команды провели по шесть-десять игр, у «Лагуны» их было всего четыре. В одном случае тур перенесли по просьбе соперника, во втором - из-за графика сборной России. В ее состав входят игроки пензенского клуба - Александра Чернова и Ксения Олькова, кстати, на днях они вернулись с турнира четырех наций, неформального Кубка Европы, на котором россиянки взяли «серебро», уступив только футболисткам из Испании.

«Мы регулярно вызываемся в сборную России, мы закрепились и надо поддерживать уровень игры и расти дальше, больше работать на тренировках, уделять внимания индивидуальному мастерству, так как сборная Испании показала, что на индивидуальном уровне они выше нас», - рассказали они.

Своими главными соперниками на чемпионате России в «Лагуне» сейчас называют «Аврору» и «Мосполитех». Тактическая цель пензенской команды сводится к тому, чтобы, как минимум, не допустить отрыва этих команд вперед. Для этого, конечно, необходимы победы.

Спорт

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