В Пензе стартовал новогодний футбольный турнир

В спортивном комплексе «Зенит» Пензы стартовал новогодний турнир (0+), в котором принимают участие воспитанники клуба всех возрастов. Кроме того, свое мастерство покажут ветераны.

По обе стороны площадки - футболисты одной команды. Однако на несколько дней они стали непримиримыми соперниками. Они борются за победу на традиционном новогоднем турнире «Зенита». Его открыли футболисты, которым шесть-семь лет. Порой, чтобы объяснить мальчишкам, что делать с мячом, тренерам по ходу игры приходилось выбегать на поле.

«Они играют четверками. Старшие уже начали формировать команды вне зависимости от возраста», - рассказал тренер команды «Зенит-2012» Владимир Мареев.

Самые младшие футболисты вместо зеленого газона играют на паркете по мини-футбольным правилам. Однако, по словам тренеров, это никак не отразилось на характере игры.

«Сейчас ведет 2:0. Хорошо играем, это все благодаря тренеру», - сказал футболист клуба «Зенит-2010» Станислав Мороз.

Закрывать турнир (0+) 29 декабря предстоит футболистам 17-18 лет. Наравне с ними будут выступать ветераны пензенского «Зенита». Причем играть им предстоит под открытым небом.