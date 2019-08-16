Хоккеисты кузнецкого «Рубина» начали подготовку к новому сезону

В городе Кузнецке Пензенской области после летнего перерыва возобновил свою работу дворец «Арена». Одними из первых на его лед вышли юные хоккеисты «Рубина». К регулярным тренировками приступили сразу несколько разновозрастных команд. Трем из них предстоит защищать честь региона на первенстве России (0+).

У хоккеистов команды «Рубин», состоящей из игроков 2006 года рождения, начался самый напряженный этап подготовки к новому сезону. Они вышли на лед впервые после двухмесячного перерыва.

«Мы вышли из отпуска 10 июля. Неделю втягивались. Потом поехали на сборы. Они проходили недалеко от Кузнецка. Работали две недели, по четыре тренировки в день проводили», - рассказал тренер команды «Рубин-2006» Андрей Смирнов.

Новый сезон команда начнет без своего лидера и лучшего бомбардира Андрея Матюшина. Талантливый нападающий приглянулся магнитогорскому «Металлургу» и отправился на Урал. С первых тренировок наставник готовит ребят к тому, что сезон будет непростым. Кузнечанам придется соперничать с командами, которые готовят игроков по системе КХЛ и молодежной хоккейной лиги. Помимо «Рубина-2006» к официальным стартам готовятся еще две команды более младшего возраста.

«Это ребята 2009 года рождения. Их соревнования будут проходить по четыре дня в виде зональных турниров: осень, зима и весна. Также есть «Рубин-2007», они выступают в группе «Б», - сказал заместитель директора спортивно-оздоровительного комплекса «Рубин» Олег Казаров.



Первые официальные игры хоккеисты проведут в середине сентября. До этого команды клуба разных возрастов примут участие в нескольких предсезонных турнирах.