25 июля 2017, 19:46Общество Игорь Манн: Главное в бизнесе – взять и сделать Мощные бизнес-идеи и действенные инструменты маркетинга от ведущего специалиста страны. В Пензе прошел семинар Игоря Манна - одного из самых известных в России маркетологов. Более сотни пензенских руководителей и представителей компаний, PR-менеджеров и маркетологов стали участниками практикума - «Инструменты - огонь».

Как привлечь больше клиентов, поднять цены на услуги, при этом добиться роста продаж и не потерять лицо? Секреты успеха ведения бизнеса, которыми должен владеть любой предприниматель, менеджер и маркетер, узнали и пензенские специалисты. Практикум «Инструменты – огонь», ставший уже широко известным в бизнес-кругах по всей стране, состоялся в Пензе. Уникальную программу семинара разработал один из ведущих маркетологов и экономистов России Игорь Манн.

«Игорь Манн – один из лучших маркетеров, потому что он не только бизнес-спикер, он еще и консультант с 28-летним опытом консультирования крупных предприятий. Был опыт работы и директором маркетинга, Игорь Манн - это глубокие знания, обширный опыт и большая практика», - сказала организатор практикума «Инструменты-огонь» в Пензе Светлана Ананьева.

Задача практикума - разобрать и освоить 20 основных инструментов и технологий маркетинга. Не просто так автор называет их «инструменты – бомбы», «инструменты - огонь», ведь без них ни одна компания не добьется желаемых целей. По мнению Игоря Манна, успех бизнеса не зависит от места, а зависит только от людей, и единственная преграда на пути к процветанию - это обычная лень.

«Когда люди начинают говорить про территориальные, географические, национальные, ментальные особенности - мне кажется, что все это отговорки. Если убрать лень и добавить знание - страну можно будет не узнать через некоторое время. Я пытаюсь людей зажечь, убрать в сторону лень и поделиться какими-то простыми технологиями, что-то сделать во время семинара, чтобы у людей сразу появлялись первые результаты, и они могли после семинара сделать», - пояснил бизнес-тренер, ведущий маркетолог России Игорь Манн.

Участниками семинара стали около 150 человек: руководители пензенских предприятий, PR-специалисты, менеджеры. Не упустили возможность послушать и поучиться у лучшего педагога страны по маркетингу и сотрудники телерадиокомпании «Экспресс».

«Учиться всегда полезно, а тренинги Игоря Манна позволяют сконцентрировано дать какие-то инструменты, которые реально работают и позволяют вспомнить то, что знал ранее, но не применял на деле, поэтому семинары очень полезные», - рассказал коммерческий директор ТРК «Экспресс» Михаил Тихомиров.

Игорь Манн в Пензе не впервые и планирует еще не раз приехать сюда с уже новым семинаром. А в конце августа пензенских представителей бизнеса ждет мастер-класс от известного менеджера Владимира Моженкова. Он расскажет, как преуспеть в условиях кризиса.

Общество

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